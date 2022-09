Buurt ontruimd na brand in oude brandweerkazerne Kortrijk

De schade in de oude brandweerkazerne bleef hoofdzakelijk beperkt tot die ene beuk waar de brand in nog onbekende omstandigheden is ontstaan. In het gebouw was niemand aanwezig, maar overdag wordt er wel gewerkt. De oude kazerne wordt gerenoveerd om er straks de Deelfabriek in onder te brengen, een plek voor lokale projecten rond het delen, ruilen en herstellen van onder meer werkmateriaal, babyspullen, kledij en fietsen. Op die manier wordt gestreefd naar een duurzamer leven tegen een betaalbare prijs. Momenteel is de Deelfabriek nog gevestigd op de Venning in Kortrijk, maar in de oude brandweerkazerne is vier keer meer plaats.