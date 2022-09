Spectrumcollege in Beringen trakteert alle 685 leerlingen en leerkrachten op frietjes

Karolien Meykens is een van de leerkrachten die deze middag frietjes uitdeelde aan de leerlingen. "Vorig jaar hebben we voor het eerst frietjes uitgedeeld aan onze leerlingen, maar ik denk dat we er vanaf nu een traditie van gaan maken", zegt Meykens. "De directeur zelf is ons vandaag ook even komen helpen tussen alle vergaderingen door. Het begin van het schooljaar is altijd een drukke periode. Toch denk ik dat hij vandaag punten heeft gescoord bij de leerlingen."