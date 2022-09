Tekort aan CO2 brengt productie bier, frisdrank en diepvriesproducten in het gedrang: “Tegen dinsdag oplossing nodig, of productie valt stil”

“De vaste leverancier riep overmacht in om niet meer te leveren”, legt De Laet uit. “Tenzij we een serieuze toeslag zouden betalen. Dat is voor ons onaanvaardbaar. De factuur zou op jaarbasis stijgen van 375.000 euro naar 5 miljoen. Zulke winsten maken we niet, dus zien wij ons verplicht om de brouwerij stil te leggen.”

De Laet is van plan om de firma via juridische weg te dwingen om het gas te leveren. “Zo niet ben ik verplicht om vanaf dinsdag de productie stil te leggen. We aanvaarden hun argument van overmacht niet om het contract op te blazen. Overmacht is voor mij een bom die op de fabriek valt, een brand of een staking, maar niet de hoge gasprijs.”

Bij brouwerij Huyghe werken er 50 mensen in de productie. Zij dreigen zonder werk te vallen.