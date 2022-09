E313 in Massenhoven volledig versperd na aanrijding tussen 2 vrachtwagens

"Toen de brandweer kort na het ongeval aankwam, lag de lading over de volledige rijbaan van de E313 verspreid. Om het verkeer te kunnen doorlaten, maakte de brandweer de pechstrook even vrij. Maar het verkeer moest al vrij snel de E313 verlaten ter hoogte van Massenhoven, want voor de bergingswerken werd de volledige snelweg in de richting van Hasselt afgesloten. We proberen nog voor de avondspits klaar te zijn met die werken", zegt Smits. Rond 16 uur was de rijweg er weer volledig vrij.