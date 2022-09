Eerste directe beeld van een planeet buiten ons zonnestelsel dankzij James Webb-telescoop

De James Webb Space Telescope werd eind vorig jaar gelanceerd en kwam in januari aan op zijn bestemming. Daar moest hij een hele boel procedures doorlopen vooraleer hij gebruikt kon worden en op 11 juli werd het eerste beeld dat hij had doorgestuurd bekendgemaakt.

Sindsdien voldoet hij volkomen aan de hooggespannen verwachtingen en stuurt hij opmerkelijke beelden door, zoals het 'diepste beeld van het universum ooit' en beelden van de oudste en verste sterrenstelsels.

En nu zijn er dus de directe beelden van een exoplaneet. "Dit is een transformerend ogenblik, niet alleen voor Webb maar ook voor de astronomie in het algemeen. Met de Webb kunnen we een hele nieuwe batterij aan fysica toepassen om naar de chemische eigenschappen van deze planeten te kijken", zei Sasha Hinkley. Hinkley is professor astrofysica aan de University of Exeter en hij had de leiding over het onderzoek.

Astronomen ontdekten de planeet HIP65426b in 2017 met het Sphere-instrument op de Very Large Telescope van het European Southern Observatory (ESO) in Chili. Die eerdere beelden van de planeet werden gemaakt aan de hand van korte infrarode golflengten van het licht en ze besloegen slechts een relatief smalle band van de totale lichtuitstraling van de planeet.

De aanwezigheid van de meeste exoplaneten werd tot nu toe meestal afgeleid met indirecte methoden, zoals de 'transit- of overgangmethode', waarbij een deel van het licht van de gast-ster geblokkeerd wordt door een planeet die er voor passeert.

Directe beelden van exoplaneten maken bleek echter veel moeilijker te zijn, aangezien de gast-sterren waar de planeten rond draaien zo veel helderder zijn dan de planeten, in dit geval verschillende duizenden keren tot meer dan tienduizend keer helderder.