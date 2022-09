Galmaarden, Gooik en Herne onderzoeken eventuele fusie in het Pajottenland

De drie Pajotse gemeenten willen alle voor- en nadelen op een rijtje zetten voor ze de fusieknoop definitief doorhakken. "De beslissing moet de bevolking sowieso ten goede komen. Daarom is het belangrijk dat we alles eerst goed analyseren", legt de burgemeester van Herne, Kris Poelaert (CD&V), uit. Als grootste nadeel ziet hij de afstand tussen het gemeentebestuur en de inwoners. "Bij een fusie wordt die afstand sowieso groter. Maar we vinden het net belangrijk om dichtbij de mensen te blijven staan." Er zijn natuurlijk ook voordelen, want na een fusie zouden de gemeenten best veel geld kunnen besparen door bijvoorbeeld personeel efficiënter in te zetten. "Dat klopt. Herne is daar kwetsbaar in: als een bepaalde ambtenaar nu afwezig is, dan valt die functie gewoon stil. Er zijn in een fusiegemeente ook minder politici nodig, dus dan moet je ook minder politici betalen."