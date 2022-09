Waarom stijgt niet alleen onze gas-, maar ook onze elektriciteitsfactuur? Hoe de duurste centrale de prijs bepaalt

Op het eerste gezicht lijkt de spotmarkt niet zo heel belangrijk, want hij is maar goed voor een kwart van de elektriciteitsvolumes die in ons land verhandeld worden. De rest gebeurt elders, op de markt voor langere-termijn-contracten, of in rechtstreekse onderhandelingen tussen elektriciteitsproducenten en elektriciteitsleveranciers. Toch is die spotmarkt essentieel, want het is daar dat problemen eerst gesignaleerd worden: het is de kanarie in de koolmijn. Bovendien sijpelt het sentiment van daaruit door naar de hele markt. Grote prijsbewegingen op de spotmarkt zullen zich, met enige vertraging, doorzetten in alle contracten. Daarom focussen we hier op die spotmarkt.