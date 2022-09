Huldenbergse basisschool opent nieuw bijna-energieneutraal gebouw: "Van zonnepanelen tot regenwater om toiletten door te spoelen"

Isabelle Kumps, directeur: "We hebben warmtepompen, zonnepanelen en we gebruiken regenwater om de toiletten door te spoelen. De schoolgebouwen waren aan vervanging toe, er waren bijvoorbeeld vochtproblemen. We zijn dus heel blij dat we in dit nieuwe schoolgebouw zitten. Het is als een droom die uitkomt."

"Het is veel meer dan enkel een school met leerlingen en leerkrachten, het is het kloppend hart van Loonbeek", voegt burgemeester Danny Vangoidtsenhoven (Open VLD) nog toe.