Mama van Omélie die stierf bij onthaalmoeder in Eernegem: "Ik neem haar niets kwalijk, maar wil weten hoe dit is kunnen gebeuren"

Ook Omélies grote zus Éleonore (2 jaar) was op het moment van het incident bij de onthaalmoeder aanwezig. Zij begrijpt nog niet goed wat er aan de hand is. "We vertelden haar de afgelopen dagen dat broertje aan het slapen is. Maar dat zeg je blijkbaar beter niet, want daardoor zou ze een angst kunnen ontwikkelen van slapen. Nu zeggen we gewoon dat broertje een sterretje is en dat hij weg is. Éleonore sturen we ook naar geen enkele opvang meer tot ze in februari naar school moet. We houden haar zo dicht mogelijk bij ons."



De familie wordt bijgestaan door Slachtofferhulp. Vzw Boven de Wolken, een organisatie die ouders die een kind verliezen ondersteunen, kwamen al foto's maken ter afscheid. Omélie wordt zaterdag 10 september om 10 uur begraven in Eernegem.