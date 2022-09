Nieuw internaat voor leerlingen Antwerpse Topsportschool: "Rekening houden met trainingsschema's van sporters"

De voorbije jaren gingen sommige leerlingen van Topsportschool Antwerpen op internaat in Edegem. Nu is er een gloednieuw internaat geopend in Wilrijk, op wandelafstand van de Topsportschool. Er kunnen 100 leerlingen terecht. "Het internaat houdt rekening met de trainingsschema's van de topsporters", vertelt Sofie De Keyser van het Stedelijk Onderwijs in Antwerpen. "Er zitten tennissers, zwemmers en basketters in het internaat en die trainingsschema's lopen heel erg uit elkaar. Zwemmers liggen vaak al om 7 uur in het zwembad, dus zij kunnen dan heel vroeg ontbijten in het internaat."