Man uit Roeselare die fietser met opzet aanreed, wordt geïnterneerd

Op vrijdag 25 maart maaide een man van 20 uit Roeselare opzettelijk een fietser van de weg met zijn wagen. Hij reed met zijn auto op het fietspad en raakte daarbij zonder remmen een man van 67 op zijn elektrische fiets. Door de klap werd de man weggekatapulteerd en liep hij zware verwondingen op. Daarna reed de twintiger gewoon naar huis. Toen zijn stiefvader hem zag thuiskomen met zijn zwaar beschadigde auto, alarmeerde hij de politie. De politie hield de man aan.

De jongeman testte die avond positief op de drugstest. Daarnaast vertelde de twintiger dat hij de man had aangereden omdat hij boos was en iets wilde doen aan de overbevolking. Door die bizarre reden werd ook een psychiatrisch onderzoek uitgevoerd. Daaruit blijkt de man ontoerekeningsvatbaar te zijn. De raadkamer in Kortrijk beslist nu de man op te laten nemen in een psychiatrische instelling.