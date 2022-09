Na nieuw kortingsbeleid bij Delhaize: waarom je niet minder promo's hoeft te vrezen bij jouw supermarkt

Delhaize hervormt zijn Superplus-kortingsysteem, waarbij je kortingen krijgt op "gezondere" producten, met de Nutri-Score A en B. Het was een vrij complex systeem, waarbij iedereen sowieso 5 procent korting kreeg op die producten als je lid was van het programma. Wie meer dan 200 euro kocht in een maand, kreeg in de volgende maand 10 procent korting op diezelfde producten. Wie minstens 500 euro kocht, kreeg zelfs 15 procent korting.