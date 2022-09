Tegenstanders van Ventilus beweren op protestborden dat nieuwe hoogspanningslijn ziektes als kanker veroorzaakt: klopt dat?

Maar zo’n gevaar is er enkel vanaf die superhoge frequenties. De lichtstraling van een gewone lamp is niet schadelijk voor onze huid, ook al is de frequentie daarvan maar een beetje lager dan dat van ultraviolet. De elektromagnetische straling van hoogspanningsleidingen heeft een bijzonder lage frequentie: 50 hertz (of trillingen per seconde). Dat is een paar biljoen keer minder dan de gevarendrempel. Die heeft dus niets met ioniserende straling te maken.

Toch brengt elke elektromagnetische straling een vorm van energie over, ook al is die niet in staat kanker te veroorzaken. Een microgolfoven werkt met hoogfrequente radiogolven, die moleculen doen trillen en opwarmen. Die frequentie ligt nog altijd 50 miljoen keer hoger die van onze wisselstroom.

Maar wat als elektromagnetische straling van 50 hertz toch op een of andere onbekende manier schadelijk zou zijn? Dan moeten we er rekening mee houden dat ook het elektriciteitsnet in huis dezelfde straling veroorzaakt. Die kan sterker zijn dan de straling van hoogspanningskabels.

Kortom, er is op basis van onze kennis van elektriciteit en elektromagnetische straling geen reden om aan te nemen dat hoogspanningskabels kanker veroorzaken. Sterker: het is moeilijk te begrijpen hoe dat zou kunnen.

Theoretische kennis is niet alles. We kunnen ook experimenteel zoeken naar effecten van dergelijke laagfrequente straling. Er zijn nogal wat proeven gedaan op dieren. En daar is geen enkel effect gevonden. Ook geen kanker.