Meise betrapt in half jaar tijd bijna 100 sluikstorters: "Factuur van minimaal 500 euro volgt"

"Incovo werkt al jaren met camera's en dat loont. Alle sluikstorters mogen zich aan een flinke GAS-boete verwachten en ze krijgen ook een gepeperde rekening voor de opruimingskosten", vertelt schepen van Leefmilieu Jonathan De Valck (N-VA). Die totale kosten bedragen volgens het gemeentebestuur 500 euro en meer.

De meest populaire plek voor sluikstorters is naast de glasbollen aan café 't Eiland in Oppem. "Van de 97 vaststellingen waren er 24 aan die glasbollen. We gaan samen met de afvalintercommunale bekijken of we de glasbollen binnenkort onder de grond kunnen steken. Dat zou minder aantrekkelijk moeten zijn voor sluikstorters", laat De Valck nog weten.