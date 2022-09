Twee exhibitionisten grijpen meisje van 15 op step vast en betasten haar in Moorslede

Het is niet de eerste keer dat er een exhibitionist rondloopt langs de Stroroute. "Een exhibitionist ambeteert de passanten daar al jarenlang", vertelt burgemeester Ward Vergote (Visie). De Stroroute is een bekende toeristische fiets- en wandelverbinding tussen Roeselare, Moorslede en Zonnebeke. "De Stroroute is normaal de veiligste weg voor scholieren om richting de middelbare scholen van Roeselare te gaan. Door deze feiten beginnen gebruikers die route te vermijden uit schrik", vertelt Vergote.

De politiezone Arro Ieper zette de afgelopen maanden en jaren al verschillende middelen in om incidenten zoals deze te vermijden. "Uitgebreide politiepatrouilles, drones, mobiele camera’s, jongeren en politievrouwen in burger... het leverde tot nu toe allemaal niets op. Het is natuurlijk zeer moeilijk, want we weten niet waar en wanneer ze zullen toeslaan. En dat zal zeker niet gebeuren in de buurt van camera’s of andere vormen van bewaking", besluit Vergote.