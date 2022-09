Europees president Charles Michel wil dat Commissie vlugger actie onderneemt tegen hoge energieprijzen

Net gisteren is er een voorlopig - niet-formeel - voorstel van de Commissie gelekt. Daarin wordt onder meer voorgesteld om Europees een prijsplafond op te leggen aan energieproducenten die elektriciteit nucleair of hernieuwbaar (wind of zonne-energie) opwekken en niet met het dure gas.



Die producenten surfen namelijk mee op de hoge prijzen, die internationaal worden bepaald door de gasprijzen. Wat boven dat plafond komt, zou afgeroomd worden en naar de lidstaten gaan die dat geld dan zouden moeten gebruiken om de elektriciteitsfactuur van de burger te doen dalen. Parallelle systemen van overwinstbelastingen - waarover onder meer onze regering nadenkt - zouden dan niet mogelijk zijn.

Het gaat om een voorlopig voorstel, een "non-paper" in het jargon. Sinds die paper werd opgesteld, zijn alweer andere opties gelanceerd. Hoe dan ook vindt Europees president Michel dat het nu tijd is voor een "echt" voorstel van de Commissie. Hij wil dat er op de bijeenkomst van de Europese ministers van Energie op 9 september al eerste beslissingen kunnen gekomen worden op basis van zo'n voorstel.

Er mag zeker niet gewacht worden tot 14 september, klinkt het. Dat is de dag dat Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen haar "State of the European Union" geeft in het Europees Parlement, haar beleidsverklaring voor het komende politieke jaar. Von der Leyen heeft vanmiddag wel gezegd dat ze een prijsplafond wil op Russisch gas.