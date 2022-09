Na de grootste dinosaurus van Europa, is nu de oudste dino van Afrika ontdekt

Mbiresaurus behoorde tot de Sauropodomorpha, de groep waaruit later de gigantische, viervoetige langnekdinosaurussen zouden voortkomen, maar zelf was hij niet erg groot. Geschat wordt dat hij zo'n 1,8 meter lang was, lange staart inbegrepen, zo'n meter hoog en tussen 10 en 30 kilogram woog. Hij liep op twee poten en had een tamelijk kleine kop, wat ook het geval was bij nauw verwante dinosaurussen.

Mbiresaurus had kleine, gekartelde, driehoekige tanden wat erop wijst dat hij een planteneter was of mogelijk een alleseter, die naast planten ook kleine dieren en insecten at.

Het skelet werd opgegraven tijdens opgravingscampagnes in 2017 en 2019 door een internationaal team bestaande uit onderzoekers uit de VS, Zimbabwe en Brazilië. Het onderzoek stond onder leiding van de Amerikaanse Virginia Tech-universiteit en het was een doctoraatsstudent van die instelling, Cristopher Griffin, die in 2017 het eerste been vond.

"Toen ik het dijbeen van Mbiresaurus vond, herkende ik het meteen als een been dat aan een dinosaurus toebehoorde en ik wist dat ik de oudste dinosaurus die ooit gevonden is in Afrika in mijn hand had. Toen ik bleef graven en het linker heupbeen vlak naast het linker dijbeen vond, moest ik even stoppen en diep adem halen - ik wist dat er waarschijnlijk een groot deel van het skelet lag, nog met elkaar verbonden zoals gedurende het leven", zei Griffin die nu aan de Yale University werkt en de eerste auteur is van de studie over de vondst.

"We hadden nooit verwacht zo'n volledig en goed bewaard skelet te vinden", zei Griffin. Ondanks het feit dat het om zo'n oude dinosaurus gaat, ontbreken er enkel een paar stukken van de hand en de schedel.

"Dit zijn de oudste onmiskenbare dinosaurussen van Afrika, en hun ouderdom komt ruwweg overeen met die van de oudste dinosaurussen die waar dan ook ter wereld gevonden zijn. De oudste bekende dinosaurussen - van zo'n 230 miljoen jaar geleden, uit het Carnien-tijdperk in het Laat-Trias - zijn extreem zeldzaam en zijn enkel gevonden op een paar plaatsen ter wereld, voornamelijk in het noorden van Argentinië, het zuiden van Brazilië en in India", aldus Griffin.

"Vroege dinosaurussen zoals Mbiresaurus raathi tonen aan dat de vroege evolutie van de dinosaurussen nog steeds met elke nieuwe vondst geschreven wordt en dat de opkomst van de dinosaurussen veel gecompliceerder was dan eerder voorspeld was.", zei Sterling Nesbitt, mede-auteur van de studie en een professor aardwetenschappen aan Virginia Tech.