Ryanair dreigt met vertrek uit Zaventem en Charleroi, Groen: "Hun businessmodel is niet verdedigbaar"

Maar dat zou wel eens kunnen anders uitdraaien. "Zaventem is zeker een van de luchthavens waar we onze aanwezigheid ernstig in vraag stellen", zegt O'Leary aan L'Echo, La Libre Belgique en Le Vif. "Ik kan jullie niet garanderen dat we die niet zullen sluiten komende winter. We denken er ook over na om vliegtuigen weg te halen uit Charleroi."

O'Leary verwijst naar de vliegtaks die ons land heeft ingevoerd. "Onze vliegtuigen gaan naar daar waar er groei is en waar ons lowcostmodel vergemakkelijkt wordt", zegt hij. "Als we een betere deal krijgen met een andere luchthaven, verhuizen we."