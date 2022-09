Tweede keer, goede keer? NASA probeert maanraket vanavond opnieuw te lanceren, maar er duiken weer technische problemen op

Hoe dan ook kan er altijd iets mislopen tijdens lanceringen, en al helemaal als het om een nieuwe raket gaat. Het is de allereerste keer dat NASA haar gloednieuwe maanraket SLS (Space Launch System) lanceert. Met een hoogte van 98 meter, en de mogelijkheid om meer dan 27 ton vracht tot op de maan te brengen, is het de grootste en meest krachtige draagraket van het moment. SLS zal straks het ruimtesc hip Orion, dat bovenop de raket zit, een stevig duwtje geven om het met 40.000 kilometer per uur richting de maan te laten vliegen.

Orion zal naar verwachting over 5 dagen aankomen aan de maan, om er enkele weken rond de maan te cirkelen. Het ruimtetuig zal tot op zo'n 100 kilometer van het maanoppervlak scheren. Maar NASA wil Orion ook zo'n 65.000 kilometer voorbij de maan laten vliegen, op 450.000 kilometer van de aarde, verder dan een mens ooit is geweest.

De bedoeling is dat het ruimteschip op 11 oktober, na een missi e van 38 dagen, uiteindelijk weer landt op aarde, in de Stille Oceaan. In totaal zal Orion dan 2 miljoen kilometer hebben afgelegd.