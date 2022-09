Nieuw bezoekerscentrum De Wissen biedt prachtig uitzicht over de Maasvallei

Het nieuwe gebouw ligt net voor het bestaande gebouw, vlak aan de dijk. Het is een opvallend gebouw, met veel glas en een uitkijkplatform bovenop het dak. "Het is een gebouw met drie etages", vertelt burgemeester Sofie Vandeweerd (Open VLD). Op de eerste verdieping brengen we verschillende exposities, over de geschiedenis van de Maas en het landschap in de buurt en het mandenvlechten. Op de tweede verdieping hebben we een uitkijkplatform. daarheb je een heel mooi uitzicht op het natuurgebied Negenoord-Kerkeweerd en het centrum van Stokkem."