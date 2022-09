NMBS kijkt tevreden terug op zomer: "Duo Ticket was een succes"

NMBS haalde dus een mooi resultaat in de zomervakantie, maar toch blijft 2022 een moeilijk jaar, klinkt het vrijdag in een persbericht. Zo spelen de stijgende energiekosten het bedrijf parten, net als de inflatie en het aantal woon-werkabonnementen dat nog niet op pre-coronaniveau zit.

Met het nieuwe Duo Ticket konden sinds 2 april twee personen voor de prijs van één reizen. De actie is intussen afgelopen. In juli en augustus waren er 3,7 miljoen trajecten met dit ticket, in totaal was het Duo Ticket sinds april goed voor 7 miljoen reizen. Op de piekdagen was het goed voor 30 procent van de ticketverkoop.

Bovenop het klassieke aanbod werden deze zomer 2.550 treinen ingezet om mensen naar zee of andere toeristische bestemmingen te brengen. De Kust-Expressformule, die vorig jaar al getest werd, viel bijzonder in de smaak bij de reizigers, klinkt het. Vanuit 50 stations in de week en 62 in het weekend waren er zo snellere treinen naar zee zonder reservering en zonder overstap. Er kwamen ook twee nieuwe rechtstreekse verbindingen bij naar zee - Luik-De Panne en Antwerpen-Blankenberge.

"De trein is meer dan ooit een oplossing voor onze dagelijkse verplaatsingen, zeker nu de energieprijzen torenhoog zijn en de klimaatuitdaging steeds duidelijker wordt", reageert federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo).