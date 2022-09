Nobelprijswinnaar Aung San Suu Kyi krijgt 3 jaar extra cel in Myanmar, ook voormalig Britse ambassadeur moet de cel in 

Ook Vicky Bowman, die een voormalige Britse ambassadeur was in Myanmar, werd nu tot 1 jaar cel veroordeeld. Zo zou ze immigratiewetten hebben overtreden. Bowman woont echter al tientallen jaren in Myanmar en is er getrouwd met een bekende lokale kunstenaar. Critici menen dat de celstraf van Bowman een vorm van protest is tegen het Verenigd Koninkrijk. Vorige week kondigde het land nieuwe sancties aan tegen het militaire regime. Het lijkt erop dat Vicky Bowman daar nu voor gestraft wordt.