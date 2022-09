Twee "Hitler-nummerplaten" glippen door mazen van het net, minister van Mobiliteit Gilkinet wil betere screening gepersonaliseerde kentekens

"HH-88", het lijkt misschien een onschuldige letter-cijfer-combinatie (88 kan even goed een geboortejaar zijn), maar in bepaalde extremistische middens wordt het gebruikt als verwijzing naar "Heil Hitler", de H is de achtste letter in ons alfabet. Kennelijk rijdt in ons land iemand rond met zo'n gepersonaliseerde nummerplaat. Ook de nummerplaat "1-RAS-88" is in omloop. Gelijkekansencentrum Unia kreeg er meldingen over binnen, weet de Franstalige krant Le Soir.