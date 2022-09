"Ik zit in het donker of met een kaarsje": OCMW in Gent krijgt 6 keer meer aanvragen voor hulp bij energiefactuur

Voor De Backer was het geen moeilijke keuze om naar het OCMW te stappen, maar ze weet ook dat het voor andere mensen wel een hoge drempel is. “Het OCMW is voor armen, dat werd altijd gezegd.” Om kosten te besparen heeft ze al veel maatregelen genomen. Ze doet 's avonds het licht bijvoorbeeld niet meer aan. Daardoor kan ze haar hobby van breien, haken en borduren niet doen. “Als het donker wordt, dan stop ik ermee want het licht branden kost me veel geld. Ik zit dan letterlijk in het donker of met een kaarsje en kijk wel nog naar televisie. Anders heb ik niets meer. En ik zal niet de enige zijn.”