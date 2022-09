Oosterzeels cateringbedrijf moet prijs schoolmaaltijden fors opslaan, meeste scholen rekenen stijging niet door

"Het is een uitzonderlijke prijsstijging", zegt zaakvoerder Arthur Hanssens van het cateringbedrijf, "17 procent meer dan het vorige schooljaar." Gewoonlijk is de jaarlijkse prijsstijging ongeveer 1 à 2 procent, een gewone indexatie. Nu kon het bedrijf de kosten niet meer dekken met de indexatie. Het bedrijf ging niet over 1 nacht ijs om de prijsstijging door te voeren. "We hebben de hoge kosten en de nodige prijsstijging aangekaart bij enkele klanten en die hadden er begrip voor. Samen met de sectorfederatie zijn we naar scholenkoepels gegaan om uit te leggen dat het niet meer haalbaar is om de maaltijden te produceren volgens de prijsafspraken in de contracten, het is een situatie van overmacht."