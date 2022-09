Opnamestop voor reptielen bij Natuurhulpcentrum Oudsbergen: "Terraria verwarmen is ook voor ons heel duur"

"We krijgen heel veel reptielen binnen omdat mensen ze kwijt willen", zegt Sil Janssen van het Natuurhulpcentrum. "Mensen merken ook dat het verwarmen van de terraria heel veel geld kost. Maar ook onze energiekosten swingen de pan uit. Wij verwarmen voor een deel met gas en dat is peperduur geworden. En intussen zitten ook al onze terraria vol. En voor de verwarming daarvan is uiteraard veel energie nodig."