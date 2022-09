Postkantoren in omgeving Rupelstreek geregeld gesloten door personeelstekort

Vandaag is het postkantoor in Rumst dicht. Reden: een gebrek aan personeel. Het kantoor wordt door één persoon bemand. Maar die is afwezig, en er is geen vervanger gevonden. "Er is een groot personeelstekort. In kantoren waar verschillende personen werken, worden afwezige of zieke medewerkers zo goed als nooit opgevangen, waardoor je alleen zit. Eenmanskantoren moeten gewoon sluiten omdat ze niemand vinden", getuigt een medewerker die anoniem wilde blijven bij Radio 2.