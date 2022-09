Commissievoorzitter Ursula von der Leyen stuurt aan op prijsplafond voor gas uit Rusland: "De tijd is rijp"

Blufpoker of niet, Europa zou de klap kunnen opvangen. “Duitsland bijvoorbeeld voert nog maar 9 procent Russisch gas in", weet Heirbaut uit goede bron. "Voor het uitbreken van de oorlog in Oekraïne was dat 55 procent. Het risico om volledig afgesloten te worden, is met andere woorden aanzienlijk kleiner geworden. Het is niet duidelijk hoe Italië als tweede grootste importeur van Russisch gas ervoor staat, maar dat Von der Leyen openlijk voor een prijsplafond pleit, doet vermoeden dat de Italianen mee op de kar zijn gesprongen."