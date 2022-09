Prinses Astrid over huwelijk dochter Maria Laura: "Ik begrijp dat ze voor William heeft gekozen, veel gelijkenissen met haar vader"

Astrid en Lorenz arriveren vanochtend zichtbaar trots in de kathedraal van Brussel, waar volgende week zaterdag dochter Maria Laura (34) in het huwelijksbootje treedt met William Isvy. “Het wordt een enorm evenement”, steekt prinses Astrid van wal. “Dat was ook zo met het huwelijk van Amedeo, maar hij trouwde niet in België. Nu heeft het toch een andere connotatie.” Prins Amedeo trouwde acht jaar geleden met de Italiaanse Lili Rosbosch in Rome.