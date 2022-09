Roger De Vlaeminck komt ondanks verwondingen toch naar zijn "classic" in Eeklo

Normaal was het de bedoeling dat Roger De Vlaeminck morgen zou meerijden met zijn fietstocht, maar door de verwondingen lukt dat niet. Toch wil hij zich laten zien voor de fans. “Nu gaat het elke dag wat beter, maar de eerste week was verschrikkelijk”, laat Roger weten. “Mijn linker sleutelbeen was gebroken en moest operatief weer aan elkaar gezet worden. Maar morgen laat ik me zien bij de start, om de organisatie te steunen.”

Voor zijn ongeval reed Roger nog zo’n 3 keer per week met de fiets, goed voor in totaal 150 km. “Eerlijk gezegd, op mijn 75ste zie ik het niet meer zitten om nog een tocht van 100 km te rijden, ongeval of niet”, voegt Roger De Vlaeminck er nog lachend aan toe.

De Roger De Vlaeminck Classic heeft drie parcours van 53, 70 en 120 km. De start is morgen om 8u30 aan het sportpark in Eeklo.