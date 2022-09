Royals op zondag - De ene schoonfamilie is de andere niet: Jarige Rania viert met opvolgster, Harald probeert (hard) schoonzoon te snappen

De verlovingen - en zeker de twee kort na elkaar - waren onverwachts te noemen: over het liefdesleven van Iman en Hussein was vrijwel niets geweten. Rania liet in een eerder interview vallen dat ze "een zo normaal mogelijk leven wil voor haar kinderen". Ook nu opnieuw: over de respectievelijke partners is niet bijster veel bekend. De Jordaanse hofhouding hield het bij de aankondiging kort met felicitaties en wenste de koppels "een leven vol geluk". De pers had een vette kluif aan enig opzoekingswerk.



Prinses Iman (25) verloofde zich met Jameel Alexander Thermiotis (28). Jameel werd geboren in Caracas (Venezuela), is van Griekse afkomst en groeide op in een welgestelde (miljonairs)familie. Hij werkt zelf in de financiële sector in New York. Hoe ze elkaar leerden kennen, is een goed bewaard geheim. Iman studeerde in de VS, in Washington en New York waar ze - net als haar toekomstige man - een diploma bedrijfskunde behaalde.