Rusland zal Nord Stream, de onderzeese aardgaspijpleiding naar Duitsland, vannacht niet opstarten na onderhoud

Nord Stream 1 werd in 2012 in gebruik genomen. Het vervoert aardgas vanuit de Russische haven Vyborg onder de Baltische Zee door naar Greifswald in het noorden van Duitsland. Op die manier zijn de pijpleidingen van beide landen verbonden.

De voorbije jaren is er een tweede pijpleiding (Nord Stream 2) volgens min of meer hetzelfde traject aangelegd, maar Duitsland weigert die in gebruik te nemen als verzet tegen de Russische invasie in Oekraïne. Sindsdien zijn de leveringen via Nord Stream 1 ook al vaak onderbroken.