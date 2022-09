Sint-Niklaas maakt zich klaar voor topweekend met 55 warmeluchtballons tijdens Vredesfeesten

Toch is het nog altijd spannend voor een ervaren ballonvaarder als David. “Ja, toch wel. Het is niet evident, met zo veel ballons tegelijk opstijgen op het marktplein. Dat is niet alledaags. Daar hoort zeker focus en concentratie bij."

“De weersverwachting? Er gaan zéker ballonvluchten opstijgen maar we verwachten toch iets minder stabiel weer”, legt Spildooren uit. “Voor de ochtendvluchten zie ik weinig of geen problemen. Vrijdagavond wordt het vooral uitkijken naar twee verschillende windstromen, een oosten- en westenwind die elkaar afwisselen. Zaterdagavond is er kans op een regenbui aan de kust, hopelijk trekt die niet landinwaarts.”

“Met de huidige weerkaarten zouden alle geplande vluchten toch moeten kunnen doorgaan”, zegt mede-organisator Roy Sax. “De wind blijft onder het maximum van 10 knopen en de kans dat we druppels gaan krijgen is relatief klein. Toch blijft het tot op het laatste moment afwachten. Als de windsterkte in het meteorologisch meetpunt in Antwerpen méér dan 10 knopen aangeeft, moeten alle ballonnen sowieso aan de grond blijven.”