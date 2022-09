Sloten rond Donkmeer in Berlare gebaggerd om meer water vast te houden bij droogte

In deelgebied Polsmeersen van het Donkmeer heeft VZW Durme 1 kilometer aan slootjes en greppels aangepast om langer water vast te houden. Ze verwijderden 300 ton aan slib en bodemmateriaal uit de slotenstructuur die door de van nature natte hooilanden loopt.

“Bedoeling is om er weer een ‘natte spons’ van te maken”, zegt Michaël Crapoen van vzw Durme. “De laatste tientallen jaren was alles erop gericht om water zo snel mogelijk te kunnen afvoeren. Door de klimaatverandering en lange droogteperiodes merken we daar nu de effecten van. Dat willen we terugdraaien.”

De sloten worden weer in hun oorspronkelijke vorm gebracht, met onder meer ondiepe drempels, die het regenwater en opborrelende grondwater langer kunnen vasthouden.