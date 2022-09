Armand (Pien) wordt een storm: België krijgt bekende weerman op lijst met stormnamen voor dit seizoen

De eerste storm die komende winter ontstaat in ons land, Luxemburg, Frankrijk, Spanje of Portugal zal de naam Armand meekrijgen, een verwijzing naar de bekende - ondertussen overleden - weerman Armand Pien. Ons land droeg de naam voor en kon de andere landen overtuigen. "De A is een populaire letter, want het is de grootste kans dat de naam wordt gebruikt."