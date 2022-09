Theatervoorstelling ‘Wit goud, zwart stof’ brengt het verhaal van melkmeisje Hilda Put in de mijn van Zolder

“Voor mij voelt het als thuiskomen”, vertelt oud-mijnwerker Eddy Pluymers. "De Muze staat op de plaats waar wij vroeger de ondergrond in gingen. Het voelt vertrouwd. En dit theaterstuk geeft me de kans om de hele mijnperiode voor het eerst echt achter me te laten.”

De theatervoorstelling 'Wit goud, zwart stof' is te zien in de Muze in Heusden-Zolder in het weekend van 2, 3 en 4 september en het weekend van 9, 10 en 11 september.