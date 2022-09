Tien jaar cel voor gepensioneerde politieagent die deelnam aan bestorming van Capitool in Verenigde Staten

De procureur van het Amerikaanse ministerie van Justitie was streng voor Webster. "Als voormalige marinier en agent op rust, kon Thomas Webster inschatten welk gevaar de ordediensten liepen toen hij en anderen het Capitool bestormden op 6 januari. Hij koos ervoor om de situatie te laten escaleren door brutaal in de aanval te gaan. Het vonnis van vandaag houdt hem verantwoordelijk voor zijn herhaalde aanvallen tegen een agent die dag."



Tijdens het proces verdedigde Webster zich dat de agent hem uitgedaagd had en dat hij handelde uit zelfverdediging. Toen hij zijn vonnis hoorde, weende Webster. Hij zei dat hij beter nooit naar Washington D.C. gekomen was die dag. Hij was overdonderd en gefrustreed door zijn emoties en de politieke rethoriek. Hij had moeten weggaan, maar hij had niet de moed om dat te doen. Hij excuseerde zich ook tegenover de agent.