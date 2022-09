Turnhoutse oppositiepartij wil dat stad energieplan uitwerkt met 1,4 miljoen euro winstaandeel van Fluvius

De stad Turnhout krijgt, net als andere steden en gemeenten, elk jaar een bedrag van Fluvius dat naar de begroting gaat. Oppositiepartij TIM wil met het winstaandeel van 1,4 miljoen euro dat Turnhout vorig jaar kreeg van Fluvius de inwoners ondersteunen bij hoge energieprijzen. “Net zoals we in de pandemie een coronaplan hebben uitgewerkt, willen we dat nu ook doen”, reageert gemeenteraadslid Eric Vos (TIM). “Met dat plan kunnen we de federale en Vlaamse maatregelen verstevigen. De crisis gaan we niet oplossen, maar we kunnen er wel iets aan doen.”