Twee inspecteurs van Atoomenergieagentschap zullen permanent in kerncentrale van Zaporizja in Oekraïne blijven, zegt Rusland

Het was een spannende dag gisteren voor de inspecteurs van het IAEA. Voor het eerst sinds het begin van de oorlog konden die controles verrichten in de door Russische troepen bezette kerncentrale van Zaporizja, de grootste kerncentrale in Europa. Ze moesten wel over de erg gespannen frontlijn tussen Oekraïense en Russische troepen rijden terwijl er geschoten werd. In de loop van de namiddag zijn de meeste teamleden opnieuw vertrokken. Drie inspecteurs zouden nog enkele dagen kunnen blijven in de centrale.