Vandalen bekladden straat met witte verf in studentenbuurt in Antwerpen

Een medewerkster van een showroom in de straat is ook onder de indruk. "We waren wel verrast vanmorgen. Er staan ook namen bij, dus misschien is dat nog handig om de daders te vinden? Ik denk dat ze een feestje gebouwd hebben, ja." Op de poort van de showroom is er ook geklad.

Ronny Wijnen van de verkeersdienst van de stad Antwerpen staat er ontgoocheld naar de kijken. "Wij hebben hier net nieuwe markeringen aangebracht omdat de straat een woonerf is geworden. Het lijkt erop dat ze een pot muurverf hebben gehaald uit een huis dat gerenoveerd wordt. Die verf is wel op waterbasis, dus mogelijk zal het wel goed te verwijderen zijn."