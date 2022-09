Speed pedelecs eerst wel, dan weer niet toegelaten langs jaagpad in Deinze: "We hadden het verkeerde bord geplaatst"

De burgemeester van Deinze, Jan Vermeulen (CD&V) is zelf een fervent gebruiker van de speed pedelec. Dat is een fiets die tot 45 km/u kan halen. Hij was verrast toen hij het nieuwe bord zag: “Ik stel vast dat de Vlaamse Waterweg eenzijdig een verbod op speed pedelecs heeft ingesteld, zonder overleg met ons. Daar zijn we niet tevreden mee. We merken dat heel wat inwoners die recent een speed pedelec hebben gekocht, de Leiedam nog altijd gebruiken als fietspad. Daarom is het logisch dat de Vlaamse Waterweg deze beslissing terugdraait.”