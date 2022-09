Geen "strafbare feiten" bij de dood van de baby in asielcentrum Ter Apel, 150 asielzoekers in hotel in Tubbergen

In het "asielhotel" in Tubbergen, in de provincie Overijssel, zullen maximaal 150 asielzoekers worden opgevangen. Dat is de Nederlandse overheidsdienst voor asielzoekers (COA) overeengekomen met de gemeente Tubbergen. Aanvankelijk was het de bedoeling om tot 300 asielzoekers in het hotel te huisvesten - dubbel zoveel dus. Dat leidde tot heel wat protest van lokale bewoners.

Volgens de gemeente is het aantal van 150 meer in overeenstemming "met de schaal van de gemeente". Er komen ook geen extra woonunits bij het hotel. Net als België heeft Nederland de voorbije maanden het aantal asielzoekers opvallend zien toenemen, waardoor er een tekort aan opvangplaatsen is ontstaan.