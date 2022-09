Vrachtwagen vergeet maximumhoogte en blijft haperen aan ingang van tunnel in Lichtervelde

Deze voormiddag reed een vrachtwagen met zijn dak tegen de ingang van de tunnel aan het station van Lichtervelde. De chauffeur was onoplettend of heeft de hoogte van zijn vrachtwagen verkeerd ingeschat waardoor hij aan de metalen constructie, die de maximumhoogte aangeeft, bleef haperen. De chauffeur schrok en duwde meteen op zijn rem. De bovenzijde van de laadruimte is volledig beschadigd.

De vrachtwagenchauffeur is niet gewond geraakt. De brandweer kwam wel ter plaats om de laadruimte te ontmantelen om zo de vrachtwagen veilig van onder de constructie te halen. Door het ongeval bleef de Kortemarkstraat een tijd lang afgesloten voor verkeer. Het is niet de eerste keer dat zo’n ongeval zich daar voordoet.