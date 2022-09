Vroegste start druivenpluk ooit bij meeste Limburgse wijnbouwers

Het zachte voorjaar en de warme zomer zijn aanleiding voor een bijzonder vroege start van de druivenpluk. Wijndomein Schorpion in Kortessem en domein Aldeneik in Maaseik zijn al gestart met de pluk voor de mousserende wijnen, Sassenbroek in Broekom start morgen.

Bij wijndomein Cuvelier in Jesseren, waar ook vooral mousserende wijnen gemaakt worden, start de pluk over een paar weken, en ook dat is voor hen het vroegst ooit. Yves Cuvelier: "We zitten toch wel een tweetal weken vroeger dan in normale omstandigheden. In het verleden was dat meestal begin oktober, maar dit jaar gaan we aanvangen rond 17 september."