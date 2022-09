Kijk voor het eerst binnen in de afgewerkte Rubenszaal van KMSKA en maak zelf kans op een plek aan de muur

Het is geen toeval dat "Aanbidding door de koningen" het onderwerp vormt van deze wedstrijd. Het KMSKA schuift het schilderij nadrukkelijk naar voren als uithangbord van het museum. Het altaarstuk is 4,5 meter hoog en hangt centraal in de grote Rubenszaal, daarmee is het een van de letterlijke blikvangers van het museum. Rubens schilderde het bijna 400 jaar geleden voor de afgebroken kerk van de Sint-Michielsabdij in Antwerpen en werkte het volgens de overlevering in amper twee weken af. Recent onderzoek wees uit dat hij het helemaal alleen schilderde, zonder hulp van zijn assistenten. Dat is opmerkelijk voor zo'n groot werk.