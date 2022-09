Wat wil Joe Biden bereiken met zijn forse uithaal naar aanhangers Donald Trump? "Hij wil het momentum benutten"

Maar is het politiek en communicatief een slimme zet van Biden om zo fors uit te halen naar de aanhangers van Trump? "De Democraten zitten in een momentum sinds het afschaffen van Roe v. Wade door het Hooggerechtshof", zegt Edward De Vooght. "Nu het recht op abortus niet meer gegarandeerd is, zijn veel Amerikanen bezorgd over de toekomst van de democratie. Het is geen slechte zet dat Biden daar nu probeert op in te spelen."