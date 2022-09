Wereldkampioenschap barbecueën vindt plaats in Torhout

Vandaag start het wereldkampioenschap barbecueën in Torhout. Daarbij toverde het organisatieteam "De Fielosoofen" het stadspark van Torhout om tot een barbecuedorp. "We zijn klaar om de mensen te ontvangen. Deze avond is de officiële opening van het kampioenschap en daarbij gaan we de bezoekers en internationale teams in zeven verschillende talen welkom heten", vertelt voorzitter Rudy Jaques.

Vanaf morgen moeten de deelnemende teams zeven verschillende gerechten klaarmaken op de barbecue. "We nodigen iedereen uit om te komen proeven. De gerechten worden ook gejureerd door een internationale jury", vertelt Rudy Jaques verder, "We zijn heel blij dat het WK hier doorgaat. De afgelopen jaren is de barbecuewereld veel geëvolueerd. Zo is er voor ieder wat wils."