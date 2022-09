Het gevaar van acties als 'Wij betalen niet': uw energiefactuur negeren kan zware gevolgen hebben

Mede-initiatiefnemer Peter Terryn (59) is geen onbekende wanneer het op protestacties aankomt. De zelfverklaarde Minister van Agitatie organiseerde al tal van acties met verscheidene doelen. “Veel van mijn acties hadden een artistieke of ludieke insteek, maar dat is hier niet aan de orde, aangezien dit niet om een ludiek probleem gaat. Meer dan duizend mensen schreven zich al in via onze website.”

Online klinkt ‘Wij betalen niet’ als een oproep om de energiefactuur te negeren, maar in een reactie klinkt Terryn genuanceerder: “Mensen die hun rekening kunnen betalen, roepen we níét op om dat niet te doen. Zelfs als het moeilijk betaalbaar is, lijkt het ons verstandiger toch te betalen. Wij hebben het specifiek over mensen die niet kunnen betalen, en die dat dus ook niet gaan doen.”

Terryn kondigde een brief aan die één van de komende dagen op de site zal verschijnen waarmee klanten die hun factuur niet kunnen betalen, hun leverancier op de hoogte kunnen brengen. Die brief konden we nog niet inkijken, dus de exacte inhoud is nog onduidelijk. Maar als die, zoals de rest van de info op de site doet vermoeden, aangeeft dat de klant de facturen vanaf 1 oktober niet zal betalen, volgt er een stevige procedure.

In Vlaanderen is wettelijk vastgelegd welke stappen er gevolgd moeten worden bij wanbetaling. Na enkele waarschuwingen kan de commerciële verdeler u weigeren en stapt u automatisch over op netwerkbeheerder Fluvius, waar u duurdere tarieven zal betalen. Fluvius werkt met prepaid energie, indien ook die niet betaald wordt, schakelt u over op minimale energietoevoer. De allerlaatste stap zou zijn dat u wordt afgesloten van het net (weliswaar verboden tussen 1 december en 1 maart).