Wordt België te duur? Veerle en Filip uit Wilrijk kiezen voor Spanje: "Onze winkelkar is dubbel zo vol voor hetzelfde geld"

Filip en Veerle Bellon uit Wilrijk hebben niet van de ene op de andere dag beslist om definitief in hun huis in Spanje te gaan wonen. "We zijn daar al heel lang over aan 't praten en nadenken", vertelt Filip in de Middag van Radio 2 in Antwerpen. "We hebben de knoop nu doorgehakt om meer dan één reden", vult Veerle aan. Het financiële aspect heeft het koppel wel het snelst over de streep getrokken, maar er is volgens hen ook minder stress in het zuiden en het weer is er beter.