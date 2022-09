Zeker 18 doden bij bomaanslag nabij moskee in de Afghaanse stad Herat

Onder de slachtoffers was ook Mujib-ul Rahman Ansari, een geestelijke die banden heeft met de radicale talibanmilitie die sinds vorig jaar Afghanistan regeert. Die man had zich eerder erg kritisch opgesteld tegenover de vorige regering en het Westen.

De aanslag is nog niet opgeëist, maar is wellicht het werk van IS Khorasan, de lokale afdeling van het beruchte terreurnetwerk IS. Die is aanwezig in Afghanistan en heeft in het verleden al wel meer aanslagen uitgevoerd tegenover religieuze minderheden zoals sjiieten of sikhs, maar ook tegen soennitische moskeeën en de taliban.

Onlangs is Rahimullah Haqqani, een belangrijke geestelijke van de taliban, in Kaboel vermoord. Die aanslag werd nadien wel opgeëist door IS. Die groep is al enkele jaren actief in het oosten van Afghanistan en vecht zowel tegen het leger van het vorige regime als tegen de taliban. Zowel IS als de taliban zijn extremistische soennieten, maar net daarom zijn het rivalen om de macht.